Passeio pedestre na Cortelha pretende dar a conhecer o interior algarvio

A Associação Amigos da Cortelha está a dinamizar um passeio pedestre para dar a conhecer o património natural e cultural daquela zona do interior algarvio.

A aldeia da Cortelha, localizada na freguesia de Salir, volta a receber no próximo dia 12 de novembro, o «Passeio Pedestre de São Martinho». Uma iniciativa que pretende dar a conhecer o interior algarvio ao sabor da castanha assada.

Tendo como principal objectivo divulgar e dinamizar a Serra do Caldeirão, a Associação dos Amigos da Cortelha, pretende com o «Passeio Pedestre de São Martinho» mostrar a todos os participantes não só as veredas, mas também o restante património natural da zona da Cortelha.

A caminhada permitirá que os participantes tenham contacto com a natureza através de vários trilhos que atravessam a extensa área de medronhal existente na zona.

Ao longo do percurso de aproximadamente 10 kms, os participantes podem observar um moinho de vento, o típico Casario Tradicional de Xisto e beber água de diversas fontes.

A concentração dos participantes está marcada para as 8h30 na Cortelha, sendo o início do passeio às 9h00.

No final todos os participantes poderão degustar o magusto serrano, composto por castanhas, batata-doce, chouriço, queijo, pão caseiro e aguardente de medronho.

As inscrições têm um custo de 15 € (não sócios) e 12 € (sócios) e devem ser efetuadas online (aqui), o pagamento deverá ser realizado no secretariado do passeio, no dia 12 de novembro, antes da partida.

Uma iniciativa organizada pela Associação dos Amigos da Cortelha e conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir.