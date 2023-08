«Passaporte Aquático» da Águas do Algarve desafia os jovens a descobrir tesouros

Novo passatempo da Águas do Algarve convida jovens a descobrir os tesouros naturais do Algarve com o «Passaporte Aquático».

Neste verão, a consciencialização ambiental não tirou férias! «Comprometidos em promover a sustentabilidade, continuamos dedicados ao fortalecimento da educação ambiental para um futuro mais verde e saudável da região», diz Teresa Fernandes, porta-voz da empresa.

Ao longo desta segunda temporada do Desafio da Água, diversas iniciativas foram realizadas para consciencializar a população, e os mais jovens em idade escolar em particular, sobre a importância da proteção dos recursos hídricos e do ambiente em geral. Desde Programas educativos nas escolas, workshops para a população e eventos de sensibilização pelo Algarve foram alguns dos destaques que buscaram motivar e envolver pessoas de todas as idades.

Com o apoio dos municípios da região, da Direção Regional de Educação do Algarve, e várias outras entidades, assim como de voluntários comprometidos, «conseguimos ampliar o nosso alcance e impacto na disseminação de práticas sustentáveis», acrescenta.

Porque a educação ambiental não termina no fim das aulas, «e acreditamos que é fundamental manter o foco na sustentabilidade durante o verão e ao longo de todo o ano, é com satisfação que anunciamos o passatempo Passaporte Aquático, integrado no Projeto Desafio da Água – Poupanças Sem Fronteiras, em comemoração do Dia Mundial da Conservação da Natureza».

O passatempo «Passaporte Aquático» convida os jovens da região do Algarve a explorar os tesouros naturais desta região, com a água como protagonista.

Locais icónicos e ligados à natureza como a Praia de Vale do Lobo, a Praia de Cacela Velha, a Praia de Faro, ou o Parque Natural da Ria Formosa, a Praia da Ilha de Tavira, a Praia de Benagil, a Praia da Marinha ou a Lagoa dos Salgados, a Praia do Camilo ou a Praia do Carvoeiro, entre tantos outros, merecerão uma visita com outra atenção durante este verão.

A proposta, é que ao visitar estes locais os jovens levem consigo o Passaporte, fazer um desenho, tirar uma fotografia e refletir um pouco sobre o aspeto natural do local.

Para participar, os interessados devem consultar o regulamento e imprimir o Passaporte na página do projeto aqui, e visitar os lugares sugeridos e enviar fotografias do passaporte e dos locais visitados até 15 de setembro por email (desafiodaagua@aguasdoalgarve.pt).

Os melhores passaportes terão prémios emocionantes como bilhetes para parques aquáticos e kits de praia.

O Projeto «Desafio da Água» visa despertar o interesse das crianças pela natureza e pela importância da conservação dos recursos hídricos. O passaporte aquático é «uma forma divertida e educativa de envolvê-las nesta jornada de descoberta».

O concurso decorrerá entre o dia 28 de julho de 2023 e o dia 15 de setembro de 2023.