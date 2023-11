Passagem de ano em Monte Gordo faz-se ao som de Diogo Piçarra

A passagem de ano de Monte Gordo traz dois dias de música com destaque para Diogo Piçarra, Pete Tha Zouk e «I Love Baile Funk».

Monte Gordo celebra a passagem de ano, nos dias 30 e 31 de dezembro, com um programa de passagem de ano para toda a família, onde não falta muita música e fogo de artifício.

O programa das festividades tem início no sábado, dia 30 de dezembro, na Avenida Marginal, com o espetáculo «I Love Baile Funk», às 22h30.

Diogo Piçarra e Pete Tha Zouk são os convidados da noite de 31 de dezembro, domingo, que promete uma festa para dar as boas vindas a 2024, com o aquecimento a ser feito com a banda Duo Reflexo, a partir das 22h30.

Como vem sendo tradição, às primeiras badaladas de 2024, o céu da praia de Monte Gordo irá iluminar-se com um espetáculo de fogo de artifício para celebrar o novo ano.

Inspiradas no movimento e energia do Funk carioca, as noites «I Love Baile Funk» trazem para Portugal um pouco da cultura carioca onde uma festa é sinónimo de energia. Além do género musical e da intensidade da festa, trazem também outros géneros urbanos para a pista de dança, como o Hip-Hop, o Drum&Bass e o Kuduro.

Diogo Piçarra, cantor, compositor, autor, músico e produtor, dispensa apresentações no panorama musical português. O single «Saída de Emergência» abriu o ano de 2023, tendo entrando no Top200 do Spotify e nas tendências do YouTube.

Já Pete Tha Zouk é um dos mais requisitado e bem-sucedido DJ português. Detém a posição mais alta de sempre de um DJ nacional no DJ Mag Top 100, o número 37, atingido em 2011.

Passagem de ano também passa por Vila Real de Santo António e Cacela

Além de Monte Gordo, a última noite do ano também se assinala em Vila Real de Santo António, na Praça Marquês de Pombal, a partir das 22h30, com as baladas da Banda Sérgio Peres e os ritmos de DJ Miax. À meia-noite, também os céus da cidade irão brilhar com um espetáculo de fogo de artifício.

Este ano, também Vila Nova de Cacela dá as boas vindas a 2024, no Largo Manuel Cabanas. As celebrações terão lugar no dia 1 de janeiro de 2024, com as tradicionais Charolas, a partir das 15h00. A tarde prossegue com a música de Ângelo Correia e Jaime Gomes e termina com o lançamento de fogo de artifício, ao início da noite.

«Durante a passagem de ano é expectável que a ocupação hoteleira atinja, no concelho, valores próximos dos 100 por cento, confirmando a popularidade deste que é um dos eventos âncora do município», afirma a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Todos os eventos associados à passagem de ano são de entrada livre.