Passadiço de acesso à Barrinha da Praia de Faro já está arranjado

Reparação de passadiço de acesso à Barrinha já está concluída. Intervenção permite melhorar condições de segurança e acessibilidade na zona nascente da Praia de Faro.

Já estão concluídas as obras de reparação do passadiço nascente na Praia de Faro – acesso à Barrinha. A reparação e substituição deste passadiço – que tinha mais de 20 anos de vida e estava visivelmente deteriorado em vários locais – permite assim melhorar as condições de segurança e de acessibilidade a uma das zonas balneares de excelência do concelho.

A empreitada, adjudicada pela Câmara Municipal de Faro à empresa Manuel António & Jorge Almeida, S. A. por um valor global de 111.247 euros, incluiu o fornecimento e colocação de novo deck, garantindo condições de segurança aos muitos veraneantes, moradores e visitantes que percorrem todo este percurso durante todo o ano.

Esta intervenção acontece no âmbito da transferência de competências ao nível da gestão das praias da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para o município de Faro, que tem realizado vários investimentos para melhoria das zonas balneares do concelho, em particular na Praia de Faro.

Nesta ocasião, o município de Faro agradece a compreensão de todos pelo tempo de obra e pelos transtornos causados durante o decurso da mesma.