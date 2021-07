Parques aquáticos do Algarve preparam-se para retomar a atividade e reabrir atrações de verão.

Com o anúncio governamental de ontem, termina esta sexta-feira o período de restrições a que componente não-zoológica do Zoomarine esteve obrigada, por razões de bio-segurança.

Desta forma, aquele que é considerado o maior e melhor parque temático de Portugal volta a disponibilizar as suas atrações aquáticas (piscinas, escorregas e afins) aos seus visitantes.

Tal como aconteceu em 2020, em 2021 o Zoomarine volta a ser um espaço «Clean & Safe» e voltou a ser distinguido com o selo «Disinfection Monitored-Cleaning Checked» (SGS Portugal – uma entidade externa e independente), que reconhece e certifica as boas práticas sanitárias que reduzem extraordinariamente o risco de propagação do vírus SARS-CoV-2.

Em suma, voltam ao Zoomarine, em ano de 30º aniversário, os momentos de total alegria regressam já amanhã.

Também o parque Aquashow, em Quarteira, reabre amanhã, sábado, 17 de julho, para mais uma temporada. A principal novidade é o Mega Escorrega Mammothblast, com 250 metros de diversão, numa descida em boias até cinco pessoas. Ficará aberto até 26 de setembro.

O Aquashow apresenta um conjunto de medidas implementadas na sequência da pandemia para operar com confiança e garantir a segurança dos clientes, de acordo com as recomendações de saúde e segurança.

É obrigatória a utilização de máscara pelo cliente nas entrada e saída do Parque, zonas de restauração, casas de banho, balneários e loja.

Já o Aqualand Algarve, em Alcantarilha, confirma a sua abertura para esta temporada de 2021, na terça-feira, dia 20 de julho, de acordo com o despacho do Ministro da Economia nº7046-B/2021, «e depois deste interregno motivado pela situação pandémica que ainda vivemos», confirma o responsável Humberto Sério ao barlavento.

«Temos enorme satisfação em voltar a receber os nossos clientes, para disfrutarem das nossas atrações e viverem connosco momentos inesquecíveis. Ficamos a aguardar pela sua visita, em segurança, cumprindo com as medidas preventivas COVID-19 em vigor», conclui.