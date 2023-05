Parque de Feiras e Exposições de Portimão volta a acolher velharias e mercado

Feira de Velharias e Mercado Mensal regressam em junho ao Parque de Feiras e Exposições de Portimão.

A Feira de Velharias e o mercado mensal regressam ao Parque de Feiras e Exposições da cidade, após um breve período de transição, durante o qual decorreu na zona ribeirinha, a partir de dia 4 de junho.

A deslocalização temporária ficou a dever-se à realização de importantes eventos no Portimão Arena, inviabilizando a realização do certame, que atrai milhares de pessoas no primeiro e terceiro domingo de cada mês, e onde pode ser encontrado todo o tipo de produtos usados, da roupa e calçado aos livros, passando por mobiliário antigo, pequenos eletrodomésticos, peças utilitárias, objetos de decoração, entre outras.

Também o Mercado Mensal está de regresso ao Parque de Feiras e Exposições de Portimão já a partir de segunda-feira, 5 de junho.

Na sequência desta medida temporária, o município de Portimão agradece aos habituais vendedores e frequentadores de ambas as iniciativas toda a compreensão manifestada, convidando os interessados a visitarem a Feira de Velharias e o Mercado Mensal, que no início de junho voltam a realizar-se no local de origem.