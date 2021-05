Parque de Estacionamento Rocha Prime abre dia 1 de junho

Abertura do Parque de Estacionamento Rocha Prime e estacionamento de duração limitada à superfície é retomado no dia 1 de junho.

A abertura do parque de estacionamento Rocha Prime, localizado na Praia da Rocha, assim como a retoma do estacionamento de duração limitada na via pública, suspenso até à data devido à pandemia de COVID-19, será retomado no dia 1 de junho.

A entrada em vigor do sistema de estacionamento de duração limitada à superfície, que abrange localizações na parte central de Portimão, no Largo do Dique e na Praia da Rocha, vem permitir um melhor acesso e a rotação de um maior número de utilizadores nestas zonas, habitualmente mais congestionadas e sujeitas a grande pressão.

Os residentes que tenham o domicílio fiscal no município podem usufruir de 60 minutos diários grátis, entre as 00h00 e as 24h00.

O parque de estacionamento coberto e subterrâneo Rocha Prime, com capacidade para 272 veículos, localizado no edifício com o mesmo nome, na Rua D. Martinho Castelo Branco, na Praia da Rocha, reabre no dia 1 de junho e irá funcionar diariamente, durante 24 horas por dia, até ao dia 30 de setembro.