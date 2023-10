«Parque Assombrado» vai marcar o Halloween de Quarteira

O Halloween em Quarteira vai ser celebrado com um «Parque Assombrado», entre a Rua Vasco da Gama e a Rua Gago Coutinho, dia 31 de outubro.

O Halloween, considerado como a noite mais assustadora do ano, vai invadir Quarteira no dia 31 de outubro, com um programa que inicia com a atuação de grupos de dança e animação, entre as 19h00 e as 21h00, seguindo-se o concurso de fantasias, aberto ao público, com prémios para os escalões infantil, juvenil e adulto, pelas 21h30.

O destaque deste ano vai para o «Parque Assombrado», a decorrer no parque de estacionamento entre a Rua Vasco da Gama e a Rua Gago Coutinho, onde se espera a presença do DJ Rahim, a «Tenda do Horror» da Associação Juvenil Akredita em Ti e a exposição de trabalhos, da Fundação António Aleixo e do Centro de Apoio à Criança de Quarteira.

«Este é um evento familiar para todos. Este ano, pretendemos continuar a apostar na diversidade e qualidade das nossas iniciativas, aliando a animação à dinamização do comércio local», afirma Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira.

O Halloween é organizado pela Junta de Freguesia de Quarteira, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, e em colaboração com a Associação Juvenil Akredita em Ti, o Centro de Apoio à Criança de Quarteira, o Colégio Origami e a Fundação António Aleixo.