Parises transformou-se numa Aldeia de Natal Verde para toda a família

O programa da Aldeia de Natal Verde, a decorrer em Parises, de 8 a 10 de dezembro, conta com diversas oficinas, degustações e música.

A Aldeia de Natal Verde convida a subir à Serra, até Parises, a 18 quilómetros de São Brás de Alportel, durante o próximo fim de semana, entre os dias 8 e 10 de dezembro, para um programa de atividades para toda a família.

«Muito convívio, divertidas oficinas de Natal, momentos mágicos com luzes, artesanato, animação, magia e sabores de Natal preparam-se para animar o programa neste fim de semana prolongado», de acordo com a Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

Trata-se de uma iniciativa promovida pela autarquia que tem contado com o envolvimento da comunidade que promete marcar o Natal algarvio de 2023

As cores, os cheiros e as texturas naturais inspiraram os habitantes da serra que, nua oficina de Natal improvisada, têm dado largas à imaginação e mestria nas últimas semanas, para transformar Parises na Aldeia de Natal Verde, utilizando apenas materiais naturais encontrados na serra são-brasense e materiais reutilizados.

A abertura do programa está prevista para as 14h30 de amanhã, num dia em que os visitantes podem visitar o Mercadinho da Aldeia, junto ao Centro de Convívio.

Pelas 15h00, o fogo da aldeia, junto à Casa da Serra, vai ser ateado, convidando os visitantes a participar nas Oficinas de Natal que vão ensinar a fazer grinaldas de Natal com elementos naturais, provar o chocolate de chocolateira e o chocolate quente no fogo de lenha e conhecer a magia das iluminações.

Já no sábado, o programa de atividades tem início logo pela manhã com a abertura do Mercadinho da Aldeia.

Nas oficinas de Natal, os participantes podem aprender a fazer filhós lêvedas e o tradicional jantar de feijão no forno de lenha, assistir à atuação do Rancho Típico Sambrasense, degustar o jantar de feijão preparado nas oficinas de Natal e conhecer a magia das iluminações de Natal.

No domingo, destaque para as oficinas de construção de efeitos naturais de Natal e de confeção de sonhos de Natal e a atuação do Coro Infantil de São Brás de Alportel.

A participação nas oficinas da Aldeia de Natal Verde tem o custo de três euros.

Recorde-se ainda que Parises integra a Rota dos Presépios de São Brás de Alportel com um presépio tradicional algarvio patente na Capela de Parises e um presépio de pedra feito por crianças da escola EB1 n.º 2 de São Brás de Alportel que foi instalado na paragem de autocarro que podem ser visitados até 6 de janeiro.

E é até ao Dia de Reis, 6 de janeiro, que se pode visitar a aldeia de Parises, em modo Aldeia de Natal Verde.

«No coração da Serra pode respirar o melhor ar puro, apreciar a paisagem, percorrer trilhos de percursos pedestres ou de todo o terreno, conhecer o património local. A não faltar uma visita à Casa da Serra que desde o passado dia 6 de janeiro, acolhe os visitantes com um espaço interpretativo da Serra do Caldeirão. Uma casa pequenina onde cabe a Serra dentro, com a sua história, as suas gentes e tradições», afirma a autarquia.