Pandemia obriga Albufeira a cancelar o programa infantil «Há Verão»

Programa já tinha sido parcialmente cancelado e agora é certo que não se realizará em 2021.

O município de Albufeira anunciou o cancelamento definitivo do programa «Há Verão», depois de no passado dia 30 de junho ter emitido um comunicado onde ainda deixava em aberto a possibilidade de parte desta atividade se realizar em agosto.

No entanto, «por motivos epidemiológicos e no sentido de proteger e salvaguardar a saúde das crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho», a realização do programa acaba por ficar definitivamente afastada neste ano de 2021.

É que, explica a autarquia, «a situação epidemiológica da COVID-19 não sofreu melhorias em Albufeira, conforme atestamos diariamente através dos dados emitidos pela Direção-Geral de Saúde relativos ao nosso concelho».

Por isso, e apesar do município «compreender e estar a par das dificuldades dos pais e encarregados de educação aquando do período de férias escolares no que concerne a deixar as crianças em ambiente seguro enquanto trabalham, importa garantir em primeiro lugar a preservação da saúde das nossas crianças, bem como dos técnicos que as acompanham».

Pelo facto das crianças no referido Programa estarem em grupo, mesmo com todos os cuidados sugeridos pela Direção-Geral de Saúde, «há sempre riscos elevados de poderem contrair o vírus», explica a Câmara Municipal em nota enviada à redação do barlavento, lamentando a situação mas afirmando a certeza «que em consciência, o mais alto valor do momento é o bem-estar das crianças de Albufeira».