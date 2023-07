PAN Algarve pede à CP que inclua região no novo Passe Ferroviário

A região foi excluída do novo Passe Ferroviário, situação que fez o PAN Algarve interpelar a administração da CP para uma revisão da medida. Em breve, serão pedidos esclarecimentos ao governo.

O PAN Algarve veio manifestar «sérias preocupações» em relação à exclusão do Algarve na nova política de passes ferroviários implementada pelo governo, de acordo nota de imprensa enviada à redação do barlavento na manhã desta sexta-feira, dia 21 de julho.

A partir do próximo dia 1 de agosto entrará em vigor uma iniciativa que permitirá viagens de comboio regionais em todo o país por um valor fixo de 49€. No entanto, o Algarve permanece isolado devido à falta de ligações com outros pontos a nível nacional.

Em relação a essa matéria, Rosa de Sousa, membro da comissão política distrital do PAN Algarve, expressa «profunda preocupação».

«Lamentamos sinceramente a exclusão do Algarve no novo Passe Ferroviário que entrará em vigor a 1 de agosto. A ausência de comboios regionais entre o Algarve e outras regiões como Alentejo e Lisboa, dá-nos a sensação de que o sul do país é negligenciado em diversos aspectos. Além disso, aproveito também para destacar que, apesar das promessas feitas há muitos anos, nenhum esforço foi empreendido para estabelecer uma ligação ferroviária entre o Algarve e o sul de Espanha, e não há indicações de que tal seja cumprido nos próximos anos».

O PAN Algarve interpelou mesmo a administração da CP – Comboios de Portugal, para que a mesma possa fazer uma revisão desta situação, e inclua novas conexões no Passe Ferroviário em questão, de forma a permitir maior mobilidade para quem reside ou visita o Algarve.

Como uma possível solução para esse problema, Rosa de Sousa aponta que, «em áreas sem conexões regionais, o novo passe possa estender-se para incluir viagens via comboios Intercidades. Essa proposta segue o modelo adotado nas SCUTS, onde, na ausência de alternativas de estradas regionais, os trajetos são isentos de portagens».

Para o partido, esta solução garantiria que os residentes e visitantes do Algarve tivessem acesso a opções de transporte mais acessíveis e eficientes, assegurando uma conexão adequada com outras partes do país.

O PAN Algarve acredita que a inclusão da região no novo passe, por meio de conexões Intercidades, representaria um passo significativo para atender às necessidades de mobilidade dos cidadãos e cidadãs e promover um desenvolvimento mais equilibrado e integrado do país, tanto do ponto de vista ecológico quanto socioeconómico.

Por via da sua deputada na Assembleia da República, Inês de Sousa Real, o PAN Algarve irá «interpelar o governo no sentido de tornar o Passe Ferroviário uma medida útil para todos/as os/as portugueses e por conseguinte fomentar o uso deste transporte», acrescentam.