Pais procuram jovem de 18 anos desaparecida no Montijo

Inês Contramestre, que padece de distúrbios psicológicos, não é vista desde as 17h30 de segunda-feira, 18 de janeiro.

A jovem tem 18 anos e segundo o pai, Joaquim Rodrigues, sofre de «graves distúrbios psicológicos. Está medicada, e necessita da medicação. É uma adolescente muito vulnerável neste momento. Sabemos que saiu da Escola Secundária de Alcochete, apanhou o autocarro para casa e desceu na Estação do Montijo. Esta é última localização conhecida, a partir desde ponto, não sabemos de mais nada. Não atende nenhuma chamada, inclusive dos amigos mais chegados. Tememos que a vida da Inês esteja em risco».

Na altura em que desapareceu, a jovem, que tem o cabelo encaracolado e castanho escuro, vestia «calças de fato treino cinzentas, ténis da marca Adidas com cordões cor de rosa, blusa de alças, uma de manga comprida bordeaux e uma sweatshirt vermelha com a inscrição da série Game Of Thrones na parte da frente», segundo Joaquim e Ana Sofia Contramestre, pais desesperados, residentes no Montijo.

A jovem Artes Visuais na Escola Secundária de Alcochete.

Ainda que o caso esteja a ser tratado pela Polícia de Segurança Pública, tal como pela Polícia Judiciária, os pais da jovem não estão descansados enquanto não souberem do paradeiro.

Alguma informação acerca de Inês os contacte através dos números 936 144 050 (pai) ou 936 144 051 (mãe).