Painel de arte urbana pela «Igualdade» inaugurado em Sagres

Da autoria do artista plástico Jorge Pereira.

As conselheiras para a igualdade do município de Vila do Bispo, Rute Silva (presidente da Câmara Municipal) e Marisa Azedo (diretora técnica da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo), na companhia de Maria Margarida Flores (diretora de Segurança Social do Centro Distrital de Faro), inauguraram no dia 24 de outubro o painel de arte urbana «Igualdade», na fachada poente do edifício do Lar de Sagres.

Neste mural, da autoria de Jorge Pereira, o artista plástico aborda a temática da Igualdade e da Não Discriminação através de um set de montagem cujas peças servirão para construir uma sociedade ideal, mais igualitária na sua diversidade humana.

Na obra é ainda explorada uma série de figuras esquemáticas que remetem para a diversidade social e para o patrimonial do território concelhio de Vila do Bispo.

Inserida nas comemorações do Dia Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação, esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal teve como objetivo, «sensibilizar e despertar consciências, através da arte, para a luta contra as desigualdades e discriminações e para a obtenção de direitos, contribuindo para um mundo mais igualitário e inclusivo, em vertentes como o género, a sexualidade, as deficiências, entre tantas outras».