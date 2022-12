Pai Natal vai chegar a Armação de Pêra no fim de semana

O Pai Natal vai passar em cortejo pelas principais ruas de Armação de Pêra, num momento promovido pela Câmara Municipal de Silves.

Integrado na iniciativa da autarquia Silves Alegria do Natal, o Pai Natal vai chegar a Armação de Pêra para fazer as alegrias dos mais novos no próximo fim de semana, dias 17 e 18 de dezembro.

O evento inicia-se com um cortejo na Avenida Beira Mar, a partir das 15h00, passando pelas ruas Mascarenhas Gregório e Senhora dos Navegantes, até chegar à Fortaleza.

A iniciativa é da Câmara Municipal de Silves e é de entrada gratuita.

Além da chegada do Pai Natal, no local de chegada há insufláveis disponíveis entre as 14h00 e as 19h00.

De recordar que o Pai Natal volta a visitar o concelho, no dia 22 de dezembro, na cidade de Silves.

«Traga o seu(s) filho(s) e venha viver a alegria do Natal em família em Armação de Pêra, em clima de festa, alegria e muito espirito natalício», convida a autarquia de Silves.

O Silves Alegria do Natal vai estar a decorrer na Praça Al-Muthamid até ao dia 8 de janeiro entre as 14h00 e as 20h00, estando encerrado no dia 25 de dezembro e 1 de janeiro.

Toda a programação pode ser encontrada em detalhe aqui.