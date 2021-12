Pai Natal chega a Silves no próximo domingo com histórias e animação

Iniciativa integra o programa «Silves Alegria do Natal».

A Sé Catedral de Silves irá receber no próximo domingo, dia 19 de dezembro, uma visita do Pai Natal, que a partir daí seguirá, com os seus ajudantes, em direção à Praça Al-Muthamid, enchendo as ruas do centro histórico de animação, música, alegria e algumas surpresas.

Da parte da tarde, o Pai Natal irá convidar todas as crianças para ouvir histórias de Natal. Esta iniciativa terá duas sessões, uma às 15h00 e outra às 16h00, junto à casa do Pai Natal.

Ainda neste dia, será possível tirar fotografias com todos os meninos e meninas que desejem ficar com o registo fotográfico passagem do Pai Natal por terras silvenses.

Todos os pequenos munícipes poderão, ainda, aproveitar a oportunidade e depositar a sua carta ao Pai Natal no marco de correio natalício existente no espaço.