Paderne acolhe «As Mil e Uma Noites do Acordeão» amanhã

«As Mil e Uma Noites do Acordeão» trazem Pietro Adragna, Barradinhas, Francisco Saboia e André Guerreiro ao Largo da Igreja de Paderne.

A aldeia mais típica e rural do concelho de Albufeira apresenta amanhã, sexta-feira, dia 25 de agosto, o espetáculo «As Mil e Uma Noites do Acordeão», a ter lugar no Largo da Igreja, no centro da povoação.

O evento, organizado em parceria pela Junta de Freguesia de Paderne e pela Câmara Municipal de Albufeira tem como artistas convidados, o italiano Pietro Adragna, Campeão do Mundo de Acordeão, e três acordeonistas portugueses, que contam com participações em várias Galas Internacionais: Barradinhas, Francisco Saboia e André Guerreiro.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, sublinha «que o município tem fortes tradições ligadas a este instrumento musical, sendo o único do país a ter um espaço de cariz museológico dedicado ao acordeão, mais precisamente em Paderne, equipamento cultural que disponibiliza ao público um espólio que abrange mais de 1500 peças, das quais se destacam fotografias e vários objetos de acordeonistas, nomeadamente a concertina e diversos chapéus de Quim Barreiros, os vestidos de Eugénia Lima e um fato de Tino Costa”.

Refira-se, ainda, que Albufeira é o local de nascimento de João Frade, o único acordeonista algarvio que já se sagrou campeão mundial de diversas categorias e escalões.

O edil destaca ainda que «o acordeão é um instrumento musical ligado à nossa identidade. Quem não se lembra que antigamente não se realizava bailarico, festa ou evento tradicional, como as marchas populares e as charolas, sem a presença do acordeão? Felizmente, a tradição continua e é para preservar», afirma.

Recorde-se que o acordeão é um instrumento musical com fortes raízes na região do Algarve. No início do século XX, este instrumento conquistou um espaço próprio no panorama musical português, na música popular e no folclore, com destaque para o muito apreciado corridinho algarvio.