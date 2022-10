Paços de Concelho de Olhão iluminam-se de rosa até ao fim do mês

O edifício dos Paços de Concelho de Olhão, iluminado de rosa, pretende sensibilizar a comunidade para a luta contra o cancro da mama.

No âmbito do movimento internacional conhecido como «Outubro Rosa», o município de Olhão junta-se à causa, iluminando o edifício dos Paços de Concelho de rosa, até ao final deste mês de outubro, com o objetivo de despertar consciências.

O «Outubro Rosa», ou «Pink October», nasceu nos Estados Unidos da América, na década de 1990, com o intuito de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama.

É desde essa altura que a cor rosa é utilizada para homenagear as mulheres com a doença, sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação na área.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, durante todo o mês, desafia a comunidade a juntar-se ao movimento «Outubro Rosa», propondo o desenvolvimento de iniciativas solidárias, com destaque para o Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático (13 de outubro), Dia da Saúde da Mama (15 de outubro) e Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama (30 de outubro).

O município de Olhão realça que este cancro «trata-se de um relevante problema de saúde pública, em que segundo os dados estatísticos mais recentes, é o cancro mais frequente em Portugal e em todo mundo».

Em 2020, estima-se que sete mil mulheres tenham sido diagnosticadas com cancro da mama e 1.800 tenham morrido com esta doença em Portugal.

No entanto, se diagnosticado e tratado precocemente, tem uma taxa de cura superior a 90 por cento.

A prevenção e diagnóstico precoce são, assim, fundamentais para o aumento da sobrevivência e manutenção da qualidade de vida da mulher.