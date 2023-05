Orquestra do Algarve vai atuar no Auditório Carlos do Carmo

A Orquestra do Algarve apresenta o novo Concerto Promenade «Música para Reis e Rainhas» no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa.

O município de Lagoa prepara-se para voltar a receber a Orquestra do Algarve, para mais um Concerto Promenade, desta vez intitulado «Música para Reis e Rainhas», a decorrer no Auditório Carlos do Carmo, no domingo, 21 de maio, às 16h30.

Trata-se de um concerto de música clássica, «com a habitual qualidade da Orquestra do Algarve. Deixamos aqui o convite para que se junte a nós, nesta tarde de domingo, e venha assistir a este concerto para toda a família», convida a Câmara Municipal de Lagoa.

Sinopse:

Sabia que o Rei Jorge II, em Inglaterra, tinha um compositor na sua corte cuja função era escrever música para todos os seus aniversários e para cada ano novo?

Isto faz-nos pensar: que música ouviam os reis e rainhas de antigamente? Olhamos para a coroa inglesa, uma das monarquias mais antigas do mundo, num exercício que revisita algumas das mais importantes e amadas composições de toda a história, escritas especificamente para serem ouvidas pelos reis do seu tempo, como a famosa Música Aquática de Handel, ou as variações de Beethoven sobre a melodia «God save the King».

Programa:

Georg Friedrich Handel (1685 – 1759)

Alla Hornpipe da Suite em Ré Maior de Water Music

Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827)

Marcha Triunfal de Tarpeja

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Abertura de O Rei Pastor

William Boyce (1711 – 1779)

Ode to the New Year 1752

Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827)

Variações sobre God Save The King

Edward Elgar (1857 – 1934)

Dorabella

Joseph Strauss (1870 – 1938)

Polca Ohne Sorgen

Ficha Artística:

Interpretação: Orquestra do Algarve

Maestro Convidado: Henrique Constância

Anfitrião: Rui Baeta

Os bilhetes para o espetáculo da Orquestra do Algarve têm o custo de seis euros (20 por cento de desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2022, disponível nas bilheteiras do Município de Lagoa) e já se encontram à venda na plataforma BOL e nas bilheteiras dos CTT, da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Os menores de 16 anos têm entrada gratuita no Auditório Carlos do Carmo.