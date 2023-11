Orquestra do Algarve e Sérgio Carolino juntam-se para concerto em Faro

A Orquestra do Algarve e Sérgio Carolino vão dar início às comemorações dos 50 anos do 25 de abril com um concerto em Faro.

A Assembleia Municipal de Faro e a Câmara Municipal de Faro irão dar início às comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de abril no concelho no próximo dia 1 de dezembro, às 19h00, com a realização de um concerto da Orquestra do Algarve, com Sérgio Carolino, no Conservatório Regional do Algarve Maria Campina.

Este concerto será dirigido pelo maestro Martim Sousa Tavares e irá contar com a participação especial de Sérgio Carolino, tubista português de projeção internacional, tendo participado nos mais variados projetos musicais inovadores com o seu instrumento, incluindo nas vertentes de jazz, a música improvisada e o repertório clássico.

O alinhamento deste concerto inédito vai contar com obras de Tatiana Stankovych, Daniel Shvetz, Étienne Crausaz e Franz Schumbert.

O evento, dirigido a toda a população, conta com entrada gratuita.

Recorde que cerca de 20 alunos surdos do Algarve vão participar num ensaio geral da Orquestra do Algarve e tomar contacto com os instrumentos, numa ação que conta com a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve e um agrupamento de escolas, dia 30 de novembro, em Faro, como noticiou o barlavento.