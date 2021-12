Orquestra de Jazz do Algarve e Marta Hugon sobem ao palco em Silves

Concerto de entrada livre integra a programação «Silves Alegria do Natal».

A Orquestra de Jazz do Algarve (OJA) atua em Silves no próximo domingo, dia 19 de dezembro, às 21h00, no palco da Praça Al-Muthamid, acompanhada por Marta Hugon e trazendo à cidade o concerto «A Warm Christmas».

Será uma noite ao som de alguns dos temas mais emblemáticos da época, como Have Yourself a Merry Little Christmas, Time After Time, Misty ou Embraceble You, entre outros, revisitando temas imortalizados nas vozes de Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e tantas outras vozes, numa interpretação de Marta Hugon, cantora jazz portuguesa de créditos bem firmados.

O evento cumpre as orientações da Direção-Geral de Saúde, sendo a entrada no recinto efetuada mediante voucher de entrada (entregue no local até uma hora antes do início do espetáculo).

Atendendo à limitação de lugares, a disponibilização de vouchers é limitada a 1 voucher por pessoa. Após receber o voucher, o espectador deverá dirigir-se ao seu lugar e ai permanecer.

Os telefones 282 440 800 e 282 440 850 e o endereço de correio eletrónico são os contactos do setor de Cultura do município de Silves disponíveis para o fornecimento de informação adicional sobre o evento. A iniciativa tem entrada livre.