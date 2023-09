Orquestra de Jazz do Algarve apresenta «West Coast Jazz» em Lagoa

O Auditório Carlos do Carmo vai ser palco de um concerto que junta a Orquestra de Jazz do Algarve, o maestro Jorge Costa Pinto e Clara Buser.

A Orquestra de Jazz do Algarve volta a integrar a programação cultural do Auditório Carlos do Carmo com o concerto «West Coast Jazz», no próximo dia 21 de outubro, pelas 19h00, trazendo como convidados o maestro Jorge Costa Pinto e a cantora Clara Buser.

Sinopse: Jorge Costa Pinto é o maestro que organizou a primeira Jazz Big Band em Portugal, com estreia em 1963. Nome incontornável no jazz português, foi o primeiro português a estudar na Berklee School Of Music (Boston), com uma longa carreira que passa oir boa parte do mundo.

«O maestro vem, assim, dirigir a Orquestra de Jazz do Algarve, num repertório de sua especialidade, e que versa o Jazz da Costa Oeste Americana, o West Coast como chamamos, um outro braço do Jazz, que progrediu particularmente em Los Angeles e San Francisco, até aos dias de hoje. As Grandes Orquestras não ficaram alheias a este som, que vamos testemunhar neste concerto», lê-se na sinopse.

Como segunda convidada,a cantora Clara Buser, uma voz já nossa conhecida, e que já gravou com a Orquestra de Jazz do Algarve.

Os bilhetes para este concerto custam 10 € e já se encontram à venda na plataforma BOL e nas bilheteiras dos CTT, da FNAC, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa (20 por cento desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2023, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa).

«Um concerto imperdível, com a reconhecida qualidade da Orquestra de Jazz do Algarve à qual se junta, a mestria do Maestro Jorge Costa Pinto e a brilhante voz de Clara Buser», convida a Câmara Municipal de Lagoa.