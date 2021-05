Orquestra Clássica do Sul «leva» a música de Debussy a Lagoa

Bilhetes têm um custo de oito euros.

O Auditório Carlos do Carmo volta a receber a Orquestra Clássica do Sul no próximo dia 22 de maio, sábado, às 19h00, para o concerto «O Exotismo na Música de Debussy».

Na obra de Debussy, a música libertou-se dos cânones tradicionais, das repetições e das cadências rítmicas. Desobedecendo às normas da harmonia clássica, o artista deu excecional importância aos acordes isolados, aos timbres, às pausas e ao contraste entre registros.

Todas essas características configuram uma nova conceção de construção musical executada por Claude Debussy, que lhe concedem um certo exotismo que será evidenciado neste concerto.

O momento conta com a participação da Ensemble «Além Tejo» e Rui Pinheiro como Maestro Titular, que em conjunto apresentam um programa com obras de Works by Claude-Archille Debussy, Dois Prelúdios Espanhóis (arr. Bochmann), Suite de Personagens, sobre Prelúdios de Debussy (arr. Bochmann) e Petite Suite (arr. Brakkee).

Os ingressos têm um custo de oito euros (tendo 20 por cento de desconto com passaporte cultural e cartão Lagoa Social nas bilheteiras do município) e podem ser adquiridos, preferencialmente, online, aqui.

Os lugares são limitados, considerando as normas da DGS em vigor devido à crise pandémica.