Orquestra Clássica do Sul dá concerto de Natal gratuito em Albufeira

O Auditório Municipal de Albufeira recebe no dia 17 de dezembro, sexta-feira, às 21h30, um Concerto de Natal pela Orquestra Clássica do Sul, naquele que, segundo o município, «é mais um dos pontos altos da programação natalícia no concelho».

O programa inclui obras de Taylor, Tchaikovsky, Gruber, Mozart, Ireland, Adam, Bizet, Mendelssohn, Berlin, Blane e Anderson.

Sob a batuta do maestro Luís Machado, os músicos irão interpretar temas alusivos ao Natal, num concerto com a duração de 60 minutos.

O concerto é de entrada livre e os bilhetes podem ser levantados no Auditório Municipal, no dia do espetáculo, das 20h30 às 21h15. A entrada está sujeita à apresentação de Certificado Digital de Vacinação ou teste negativo à COVID-19.