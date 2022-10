Vila Real de Santo António (VRSA) recebe hoje o seminário «Desafios da Engenharia» da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET).

O Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António (VRSA), recebe, esta sexta-feira, o seminário «Desafios da Engenharia», organizado pela Secção Regional do Sul da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET).

A sessão de abertura contou com a presença do Bastonário da OET, Augusto Ferreira Guedes, do presidente da Secção Regional do Sul da OET, José Delgado, e do presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo.

Na sessão de abertura, Álvaro Araújo destacou os principais projetos em curso no município, dando destaque ao processo de requalificação dos centros de saúde, ao processo de Revisão do Plano Diretor Municipal e à Estratégia Local de Habitação do Município.

A este propósito, o autarca destacou o investimento de 101 milhões de euros previstos na recuperação do parque habitacional do município, que será financiado a 100 por cento pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e por verbas do Orçamento do Estado, frisando que a medida irá apoiar cerca de 800 agregados e mais de duas mil pessoas com carências habitacionais.

O seminário, que decorrerá durante o dia de hoje, assenta em três painéis temáticos: Recursos Hídricos, Saúde Pública e Segurança Alimentar, e Reabilitação e necessidades de reforço sísmico. Contará ainda com uma mesa redonda subordinada ao tema «Património Abandonado – que fazer».