Orçamento Participativo de Tavira executa quatro propostas

O Orçamento Participativo (OP) de Tavira irá executar as quatro propostas apresentadas nesta edição, previamente sujeitas ao escrutínio da população.

A proposta «Construção de uma Pumptrack» foi a que reuniu mais votos, 91% do total de 234, reunindo 213 votos. Em segundo lugar aparece a proposta «Transformação Digital», com 4,27% dos votos (10). Em terceiro, a «Academia das Ideias», com oito votos correspondentes a 3,42% do total e, em último lugar, a proposta para um «WC Público», que colheu três votos, 1,28% do total.

Uma vez que «o custo global de cada proposta deverá ser igual ou inferior a cinquenta mil euros», tendo esta edição do OP uma verba disponível de 200 mil euros por parte da Câmara Municipal de Tavira, «foram consideradas para execução as quatro propostas a votação».

