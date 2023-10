Orçamento Participativo de Faro aumenta verba para 250 mil euros

A verba alocada ao quarto Orçamento Participativo de Faro, cuja primeira fase arranca em 14 de outubro, aumentou para 250 mil euros.

A verba alocada ao quarto Orçamento Participativo de Faro, cuja primeira fase arranca em 14 de outubro, aumentou de um total de 190 mil euros na passada edição para 250 mil euros, revelou a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Faro adianta que 240 mil euros serão destinados para o orçamento participativo e 10 mil euros para o orçamento participativo em desenvolvimento nas escolas do concelho com os alunos do 3.º ciclo e ensino secundário.

«Assim, no orçamento participativo de Faro o custo global de cada proposta apresentada também aumentou e poderá ser igual ou inferior a 40 mil euros», refere a autarquia, adiantando que o projeto vencedor será conhecido em abril de 2024.

Na primeira fase, a decorrer entre 14 de outubro e 25 de novembro, o município irá realizar 11 encontros participativos nas diversas freguesias e uniões de freguesias do concelho, de acesso livre a todos os interessados.

Entre 26 de novembro e 26 de dezembro será a vez da participação digital, através do portal do Orçamento Participativo de Faro, através do qual cada participante poderá apresentar uma proposta.

Podem apresentar propostas todos os cidadãos com idade superior ou igual a 18 anos, recenseados em Faro ou que, comprovadamente, residam, trabalhem ou estudem no concelho.

«Depois do período de apresentação de propostas, e análise técnica, teremos a votação durante todo o mês de março de 2024 e cada participante poderá votar em dois projetos», é referido na nota.

São vencedores os projetos mais votados pelos cidadãos até esgotar a verba, sendo que cada freguesia ou união de freguesias terá sempre, pelo menos, um projeto vencedor.

Em abril de 2024 serão anunciados os projetos vencedores, cuja execução decorrerá por um período máximo de dois anos.

Uma exposição sobre a história do Estádio de São Luís, que comemora o seu centenário em 2023, foi o projeto mais votado entre os seis vencedores da terceira edição do Orçamento Participativo de Faro.

A proposta de realização da mostra «De Saint Stadium a Estádio de São Luís (1923-2023)», apresentada por Pedro Gonçalves, também tesoureiro na direção do Sporting Clube Farense, emblema proprietário do recinto, recebeu 216 votos e tem um investimento previsto de 30.000 euros.

Os orçamentos participativos pretendem estimular uma intervenção cívica ativa dos cidadãos dos municípios, na proposta e decisão sobre os projetos que pretendem ver concretizados com uma parte dos recursos financeiros do município.