Orçamento Participativo da União das Freguesias de Faro já tem vendedores

Já são conhecidos os projetos vencedores do Orçamento Participativo 2022 da União das Freguesias de Faro.

Já são conhecidos os resultados do Orçamento Participativo (OP) 2022 da União das Freguesias de Faro.

A fase de votação decorreu entre 22 de julho e 28 de agosto e contou com a participação de 506 fregueses. Edição tem previsto um montante de investimento de 60 mil euros e a implementação dos quatro projetos mais votados.

A proposta mais votada, com 210 votos, foi a proposta n.º 4 «Projeto Social de apoio à comunidade carenciada da Culatra» que visa a aquisição de quatro equipamentos de frio (dois de congelação e dois de refrigeração), que permita realizar, de forma mais eficiente, o trabalho de ajuda alimentar à população carenciada.

Esta aquisição permitirá receber, acondicionar e distribuir comida mais saudável e fresca, proveniente da parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, à população da Ilha da Culatra.

Em seguida, com 140 votos ficou a proposta n.º 1. «Reabilitação do Arco do Repouso e espaço envolvente», que propõe uma verba para a reabilitação desta edificação, classificada como edificação notável.

Dado o enorme valor histórico-cultural que apresenta e o seu grande interesse turístico e identitário, o Arco do Repouso e os espaços envolventes, assumem uma enorme importância no que diz respeito à imagem que a cidade e a freguesia projetam, justificando por isso um investimento significativo na sua reabilitação.

Em terceiro lugar, com 100 votos, ficou a proposta n.º 3 «Requalificação do Moinho de Água dos Hangares», que visa a recuperação de um símbolo histórico da ilha da Culatra e do núcleo dos Hangares, que teve a sua maior utilidade aquando da 1ª Grande Guerra Mundial.

Por último, a quarta proposta mais votada, com 54 votos, foi a proposta n.º 2, que visa a «Construção de uma rampa de apoio para barcos», em localização a definir, que permita o acesso livre e público à Ria Formosa onde se possa colocar e retirar as embarcações de recreio da água.

Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro e a equipa agradecem a participação de todos, tanto na fase de apresentação de propostas como na fase de votação, por marcarem presença neste exercício de cidadania participativa.