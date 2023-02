Open Internacional de Ténis traz centenas de adeptos a VRSA

O Open Internacional de Ténis de VRSA espera receber cerca de 700 adeptos da modalidade e mais de 100 atletas profissionais de 35 nacionalidades.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) e o Clube de Ténis de VRSA apresentaram ontem, terça-feira, dia 31 de janeiro, o Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António, torneio que se irá realizar entre os dias 5 e 19 de fevereiro e que conta reunir centenas de adeptos da modalidade.

Na sessão de apresentação, marcaram presença Álvaro Araújo, presidente da Câmara Municipal de VRSA, Ricardo Cipriano, vice-presidente da mesma autarquia, Álvaro Leal, vereador com o pelouro do Desporto e Juventude, Joaquim Ribeiro, presidente do Clube de Ténis de VRSA e Vítor Palma, técnico do Clube de Ténis de VRSA.

Para Álvaro Araújo, este torneio representa o regresso dos grandes eventos desportivos a VRSA, embora a sua escolha tenha sido «criteriosa», dado o volume de investimento envolvido.

«Sabemos que o município passa por dificuldades financeiras e, por isso, temos que ser muito rigorosos nos critérios de seleção. Este é, contudo, um evento que, em época baixa, irá trazer prestígio ao Clube de Ténis, ao Complexo Desportivo e ao concelho, pelo que será apoiado pela taxa turística», frisou.

Por sua vez, Álvaro Leal, vereador com o pelouro do Desporto e Juventude, considerou que «o Open está inserido na estratégia de turismo e desporto do concelho e irá trazer notoriedade à cidade através do regresso de grandes profissionais e da prática da modalidade ao mais alto nível em dois torneios simultâneos», inseridos no calendário da Federação Internacional de Ténis – ITF World Tennis Tour.

Já Ricardo Cipriano reforçou a ideia de que «esta prova é um bom exemplo da aplicação da taxa turística», afirmando que se trata de um mecanismo de financiamento que irá apoiar, este ano, outras iniciativas de natureza cultural e lúdica.

Por fim, Joaquim Ribeiro agradeceu ao executivo da autarquia pelo apoio prestado ao evento que recebeu centenas de inscrições e já tem atletas em lista de espera.

«Neste início de temporada, vamos receber cerca de 100 jogadores profissionais, de 35 nacionalidades diferentes, em busca de pontos que lhes permitam subir no ranking e vir a integrar provas cada vez mais importantes», afirmou ainda Vítor Palma.

Em destaque estão as presenças de grandes desportistas da modalidade como o português Gonçalo Oliveira, o francês Valentin Vacherot, cabeça de série na sua categoria, e o checo Dominik Kellovsky, uma das grandes promessas do ténis.

E tendo em consideração o alto nível competitivo, são esperadas centenas de pessoas nos courts para assistir a ambos os torneios, onde todos os jogos são de entrada livre.

Entre atletas, staff e comitiva são esperadas mais de 700 pessoas, contribuindo para as boas taxas de ocupação hoteleira e para a dinamização da economia local.

De realçar que todos os campos de ténis foram alvo de renovação do piso e da melhoria das infraestruturas.

O Open Internacional de VRSA, com prémios que ascendem os 50 mil euros, é uma coorganização do Clube de Ténis de VRSA, da Câmara Municipal de VRSA e da Federação Portuguesa de Ténis, contando com um vasto leque de patrocinadores.