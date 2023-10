Olhão: contratos de habitação a custos controlados começam a ser assinados

Teve início hoje a assinatura dos contratos de promessa de compra e venda de habitação a custos controlados em Olhão.

Teve início esta terça-feira, 3 de outubro, o processo das assinaturas dos contratos de promessa de compra e venda relativos à primeira fase do projeto de habitação a custos controlados. As primeiras famílias deverão entrar nas novas casas já no início do próximo ano.

Os primeiros quatro contratos a serem assinados dizem todos respeito a apartamentos T4, que foram vendidos por valores entre os 96 e os 125 mil euros.

A atribuição de habitações em regime de venda a custos controlados pela Câmara Municipal de Olhão foi realizada mediante procedimento de concurso por sorteio. Ao todo, nesta primeira fase, foram atribuídos 26 apartamentos T2, 18 apartamentos T3 e 10 apartamentos T4, num total de 54 habitações, distribuídas por três blocos.

Todos estes fogos dizem respeito à primeira fase da construção de habitação a custos controlados no concelho de Olhão, situada na Rua António Henrique Cabrita, na freguesia de Quelfes.

A segunda fase, que contempla a construção de mais 288 fogos de habitação e 30 espaços comerciais, irá ser construída nos terrenos da antiga Litografia, na Avenida Sporting Clube Olhanense.

«Com este investimento, estamos a criar condições que proporcionem a todos a possibilidade de adquirirem a sua habitação a custos razoáveis, que caibam dentro dos orçamentos das famílias», referiu na cerimónia de assinatura dos primeiros contratos de promessa de compra e venda o presidente da autarquia, António Miguel Pina.

«A construção de habitação a custos controlados é um desígnio deste executivo. Desta primeira fase, resultou um conjunto arquitetónico que a todos nos deve orgulhar», acrescentou o autarca.

Dirigindo-se às famílias que hoje assinaram o contrato, António Miguel Pina concluiu, garantindo que «dos projetos que já desenvolvi desde que assumi esta autarquia, este é, porventura, aquele de que mais me orgulho».