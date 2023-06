Conselho Municipal de Educação reúne com o próximo ano letivo

Realizou-se nova reunião do Conselho Municipal de Educação do Município de Olhão, onde se refletiu sobre a escola a tempo inteiro.

Decorreu na passada semana mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação do Município de Olhão.

Dos trabalhos, destaque para a apreciação da atividade desenvolvida no ano letivo 2022/2023 na área da Educação. Em cima da mesa estiveram, igualmente, uma reflexão sobre a escola a tempo inteiro, nomeadamente no que diz respeito às Atividades de Animação e de Apoio à Família, a Componente de Apoio à Família e as Atividades de Enriquecimento Curricular e, finalmente, a proposta de alteração do Regulamento das Bolsas de Estudo.

Esta reunião surgiu na sequência der um encontro prévio com os diretores dos agrupamentos escolares do concelho, na qual, segundo a vereadora com o pelouro da Educação, Elsa Parreira, “fizemos um balanço do ano letivo que agora acaba, para podermos, de forma articulada e atempada, planear o próximo”.

Uma dessas medidas, a ser implementada já no próximo ano letivo, é o reforço do kit de material escolar de sala, bem como o reforço do kit de material para as salas do pré-escolar com um complemento financeiro.

Outro dos temas abordados foi o transporte escolar. Foi identificada a necessidade de uma maior articulação entre escolas e Município, no sentido de conseguir uma melhor coordenação de prazos que conduzam a uma planificação mais eficiente.

Recorde-se que o Município assegura o transporte dos alunos nas zonas onde não existe transporte público e das crianças que têm necessidades educativas específicas.

O Conselho Municipal de Educação é uma instância de consulta que tem por objetivo, a nível municipal, analisar e acompanhar o funcionamento do sistema educativo, propondo ações que promovam a eficácia do seu funcionamento.