Olhão vai consciencializar para os maus-tratos contra as crianças

Olhão vai unir-se em torno da prevenção dos maus-tratos na infância ao longo do mês de abril, no âmbito da Campanha do Laço Azul.

O município de Olhão, ao longo de abril, Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, vai unir as entidades parceiras da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), da qual a autarquia faz parte, com a dinamização de um conjunto de iniciativas, que visam alertar consciências para a problemática dos maus-tratos contra as crianças.

Assim, ao longo de todo o mês, o edifício dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Olhão vai iluminar-se de azul.

Foi também lançado o repto às entidades do concelho para que iluminem os respetivos edifícios.

Todos os munícipes também se podem juntar ao movimento, iluminando a sua casa com a cor, ou acendendo uma luz azul.

No dia 28 de abril, às 9h30, no Estádio Municipal, os alunos das escolas públicas e privadas do concelho vão construir um laço azul humano, de forma a sensibilizar a comunidade escolar e a população em geral para a prevenção dos maus-tratos na infância.

No final, haverá lugar a uma aula de dança, pela Associação Outsiders Art and Dance Studios.

Esta é, de resto, uma temática que irá ser abordada ao longo de todo o mês de abril nas escolas, que irão desenvolver atividades adequadas a cada faixa etária.

Recorde-se que a Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se em 1989 nos Estados Unidos da América, quando Bonnie W.Finney amarrou uma fita azul à antena do seu carro, como forma de homenagem aos seus dois netos, ambos vítimas de maus-tratos.

O azul, que simboliza a cor das lesões, servir-lhe-ia como um lembrete constante para a sua luta na proteção das crianças da violência e negligência.

«A história desta avó demonstra o efeito que a preocupação de um único cidadão pode ter no despertar das consciências do público relativamente aos maus-tratos contra as crianças, na sua prevenção e na promoção e proteção dos seus direitos», de acordo com a autarquia olhanense.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define abusos ou maus-tratos às crianças como «todas as formas de lesão física ou psicológica, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, exploração comercial ou outro tipo de exploração, resultando em danos atuais ou potenciais para a saúde da criança, sua sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade, num contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder».