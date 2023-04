A primeira Iberian Technology Summit vai trazer peritos e líderes da indústria a Olhão, nos dias 28 e 29 de abril.

A cena técnica informática cresceu exponencialmente na Península Ibérica nos últimos anos, e esta primeira edição da Iberian Technology Summit quer dar um impulso extra à região algarvia.

O Real Marina Hotel & Spa, em Olhão, é o cenário para mais de 800 participantes que irão assistir a uma hackathon, workshops e apresentações por um painel de especialistas.

A Iberian Technology Summit (ITS) reunirá profissionais de tecnologias da informação (TI) e digitais, mas todos são os interessado serão bem-vindos, segundo Kaila Bloomfield, a responsável por toda a organização.

«Este evento oferece uma oportunidade única para pessoas de todas as origens e níveis de competências se reunirem e explorarem as últimas inovações em TI e software. Quer esteja à procura de iniciar uma nova carreira, em processo de avançar a atual ou de encontrar uma forma de como fazer crescer o negócio, este evento pode ser a porta de entrada para o sucesso», explica.

A cimeira vai acolher líderes da indústria que apresentarão sessões sobre tecnologia e soluções empresariais em inglês, português, e espanhol.

Estão previstas 54 apresentações e 11 workshops práticos de alta qualidade sobre como utilizar os produtos Microsoft para resolver os desafios da vida real das empresas.

Oradores como Jon Levesque (Washington, EUA), Maíra Wenzel (Los Angeles, EUA) e Miguel Coquet (Faro, PT) vão os seus pontos de vista sobre como criar centros locais de conhecimento que influenciam empregos, a comunidade e uma melhor concorrência no mercado.

Os workshops vão cobrir uma série de tópicos, incluindo «Recursos Humanos num dia à maneira da Microsoft», «Como utilizar a Inteligência Artificial» e «Como criar um centro automatizado de contacto com o cliente».

Uma plataforma hackathon (maratona de programação na qual hackers se reúnem por horas, dias ou até semanas, a fim de explorar dados abertos, desvendar códigos e sistemas lógicos, discutir novas ideias e desenvolver projetos de software ou mesmo de hardware) terá também lugar, na qual as equipas terão a oportunidade de desenvolver soluções de software para desafios relacionados com as alterações climáticas, com uma recompensa para a melhor equipa.

Além disso, os peritos apresentarão sessões sobre soluções Microsoft e conselhos àqueles que querem juntar-se à indústria mas não sabem por onde começar, bem como como levar as empresas numa viagem técnica com custos mínimos.

A Iberian Technology Summit é sobretudo apoiada pelo International Workplace Group (IWG), Microsoft e KnK Group.

O programa inclui coffee breaks, exposições e os eventos noturnos paralelos que darão aos participantes a oportunidade de se encontrarem com possíveis empregadores e de estabelecerem uma rede de contactos com os seus pares.

As inscrições para a Iberian Technology Summit ainda estão abertas aqui.