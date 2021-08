Olhão: República 14 expõe pinturas da artista Carola Colley

Mostra ficará patente até ao dia 25 de Setembro.

A República 14, em Olhão, inaugura na sexta-feira, dia 13 de agosto, às 17h30, uma exposição de pinturas de Carola Colley.

Carola Colley é uma artista contemporânea multidisciplinar, nascida na Malásia, cujo trabalho é inspirado por paisagens e pelas histórias que elas comportam.

A partir de desenhos do que a rodeia, Carola entrelaça elementos do mito, da memória, da poesia e do passado. A sua formação como escultora é uma grande influencia no seu trabalho 2D, onde o traço serve de sustentação para a composição para só depois desenvolver a cor.

Será, segundo a associação olhanense, «uma alegre exposição de pinturas a óleo, aguarela e têmpera de ovo, que junta trabalhos de vários projetos recentes desenvolvidos em Olhão, na Cornualha e na Ilha de Man», patente até ao dia 25 de Setembro.