Olhão reforça medidas e apoia com 50 por cento mensalidades da creche

O município de Olhão vai ajudar a que 260 famílias com filhos a frequentar creches no concelho poupem, em média, 1.300 euros, por ano.

São cerca de 260 as famílias com filhos a frequentar as creches do concelho de Olhão que vão ver o seu orçamento reforçado, com mais uma medida de apoio social da autarquia, desta vez com a comparticipação em 50 por cento da mensalidade da creche.

A medida, formalizada na manhã desta quarta-feira, dia 1 de fevereiro entre a Câmara Municipal de Olhão e as instituições do sector, um total de onze em todo o concelho, vai representar um investimento municipal a rondar os 300 mil euros por ano, conforme adiantou António Miguel Pina, presidente do executivo.

O edil estima que cada uma das quase 260 famílias abrangidas, vá deixar de gastar, em média, 1.300 euros anuais para suportar a creche dos filhos.

«A educação, como a saúde, deverá ser universal e gratuita. Este executivo tinha prometido durante a campanha eleitoral reforçar o apoio nesta valência, tendo cumprindo com a assinatura deste protocolo», afirmou.

Para António Miguel Pina, «este esforço que fazemos, é efetivo e irá repor os rendimentos das famílias olhaneneses, sobretudo neste fase crise como a que vivemos».

O apoio prolongar-se-á por dois anos, findos os quais todas as crianças serão abrangidas pela gratuitidade disponibilizada pelo governo.

A medida municipal vai chegar a quase metade das famílias olhanenses com crianças a frequentarem estes estabelecimentos, uma vez que ficam, à partida, excluídas as abrangidas pelos 1.º e 2.º escalões de rendimentos, cuja frequência já é, na totalidade, financiada pela Segurança Social.