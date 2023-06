Olhão reconhece pescadores e aquicultores «guardiões da ria e do mar»

O município de Olhão homenageou os pescadores e aquicultores do concelho, reconhecidos como «guardiões da Ria Formosa e do mar».

O município de Olhão homenageou ontem os pescadores do concelho. No dia que lhes é dedicado, 31 de maio, o Auditório Municipal abriu as portas para acolher e distinguir o trabalho desenvolvido pelos marítimos olhanenses em 2021 e 2022.

Foram também inauguradas a embarcação «Eduardinho» e a exposição de fotografia «Mar a Fora», de André Gil. O dia terminou com uma degustação de produtos do mar.

Os profissionais da pesca e da aquicultura viram o seu trabalho reconhecido pelo município, pelo 25.º ano consecutivo, na cerimónia que ontem decorreu no Auditório Municipal de Olhão (AMO) e na qual o edil olhanense, António Miguel Pina, agradeceu e elogiou os pescadores do concelho pelo seu trabalho, duro, mas essencial para a economia local.



«Este é um dia para reconhecer e incentivar os pescadores pelo seu desempenho no último ano», referiu o autarca, destacando problemáticas como as alterações climáticas e a mortandade dos bivalves na Ria Formosa.

António Miguel Pina, que fez questão de cumprimentar todos os homenageados conforme iam recebendo as suas distinções, enalteceu a importância do mar como fonte inesgotável mas, para tal, defendeu «a promoção de práticas de pesca sustentáveis e o investimento nas infraestruturas necessárias para apoiá-las. Ao fazer isso, estamos a garantir que as gerações futuras possam continuar a depender da atividade piscatória para sua subsistência».

No dia do «reconhecimento por esta classe trabalhadora tão esforçada como são os pescadores e aquicultores, guardiões da Ria Formosa e do mar», foi relembrado o apoio que o município presta ao sector, «principalmente através da Divisão de Ambiente e Empreendedorismo, onde estão integrados os Balcões de atendimento do BMar, cujos serviços são requisitados não só por todos os profissionais da região do Algarve, mas também pelos de outras regiões», referiu António Miguel Pina, realçando que só em assuntos relacionados com este balcão, regista-se em Olhão uma média mensal de 500 atendimentos.

Refira-se que de 2022 até ao momento foram submetidas cerca de 100 candidaturas à medida de Promoção da Saúde e do Bem-estar Animal, para fazer face à mortalidade na Ria Formosa, contabilizando até ao momento um valor aprovado de 2,1 milhões de euros. Apenas em 2023, desde abril até agora, registaram-se 104 candidaturas à medida de Desenvolvimento de Novos Mercados, Campanhas Promocionais e Comercialização.

O autarca olhanense revelou ainda que, através do GAL Pesca do Sotavento, o município de Olhão também acolhe, «no quadro comunitário que está agora a encerrar, com financiamentos que não superam os 400 mil euros para investimentos públicos e 200 mil euros para investimentos privados, tem sido possível alavancar diversas empresas locais, não só através da modernização e criação de novas estruturas, mas também pelo surgimento de novas empresas, o que originou a manutenção e criação de empregos».

Neste âmbito, foram apoiados 29 projetos que rondaram um investimento de cerca de 5 milhões de euros e tiveram um apoio público de 3 milhões de euros, tendo sido criados 35 postos de trabalho e contribuído para a manutenção de outros 97.

Neste Dia do Pescador, António Miguel Pina revelou também que o município de Olhão assumiu, recentemente, as competências transferidas pela Docapesca relacionadas com a gestão das áreas portuárias e marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária.

«É mais um desafio e uma responsabilidade que não rejeitamos, pois acreditamos conseguir dar uma nova dinâmica a estes espaços, de modo a que seja possível criar investimento, desenvolvimento e emprego», revelou ainda o edil olhanense, no dia em que a embarcação Eduardinho, cedida pelo antigo pescador Francisco Valério e recuperada pelo município de Olhão, passou a fazer parte do espaço exterior do AMO, perpetuando assim a memória dos barcos utilizados em Olhão nas últimas décadas para a pesca do carapau e a apanha do polvo.

A exposição «Mar a Fora», da autoria do fotógrafo olhanense André Gil, foi também inaugurada no Dia do Pescador. Foi apresentada ao público neste dia na entrada do AMO, mas passará em breve para a sala de exposições do Museu Municipal de Olhão.

A festa dedicada aos pescadores terminou com uma degustação de produtos do mar, cedidos pela Docapesca e pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve.

Lista de distinções

Arrasto – Embarcação Mestre António Lobo; Cerco – Embarcação Rio Odiel; Polivalente Local – Embarcações SLB, Rui Jorge, Sarguete e Mãezinha; Polivalente Costeira – Embarcações Vila do Mar e Sousa; Armação – Embarcação Guentaro Maru; Produtor aquícola em 2021 – Nuno Leonardo (ostra) e Gualter Teixeira (amêijoa); Mariscador apeado – João José Vitorino; Mulher na pesca – Júlia Ramires; Pescador mais novo – António Manuel Jesus; Pescador em progressão – Paulo Filipe Cataludo; Homem na Indústria Conserveira – Pedro Luís Silva; Mulher na Indústria Conserveira – Maria Eduarda Revês; Prémio Mérito – Associação de Produtores de Ostras da Culatra; Prémio Carreira – Marta Rocha.

O vencedor do concurso do cartaz do Dia do Pescador foi Ricardo Campina, aluno da Escola Secundária Francisco Fernandes Lopes.