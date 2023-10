Olhão recebe 5.º Simpósio Nacional da Grávida

O Hotel Real Marina de Olhão, o 5.º Simpósio Nacional da Grávida dedicado ao bem-estar mental e físico na gravidez e pós-parto.

O Hotel Real Marina de Olhão acolhe o 5.º Simpósio Nacional da Grávida dedicado ao bem-estar mental e físico na gravidez e no pós-parto, no sábado, dia 21 de outubro, entre as 8h30 e as 13h00.

Esta iniciativa é uma organização da BebéVida, do Grupo HPA Saúde e da Mamãs sem Dúvidas.

«O Simpósio Nacional da Grávida, de inscrição gratuita, é um evento dedicado a todas as grávidas do Algarve e Baixo Alentejo e tem como objetivo a partilha de experiências e informação relacionada com a gravidez, parto e puerpério entre os participantes e alguns dos melhores profissionais de saúde da região», afirma Teresa Lopes da BebéVida.

«Pretendemos com este evento, desmistificar a questão do bem-estar mental na gravidez e pós-parto que, apesar de ser muito debatido, continua a ser um tema tabu para muitas mulheres e casais. Ao longo desta manhã, serão apresentadas várias formas de ultrapassar algumas dificuldades não esquecendo também o cuidado com a imagem e bem-estar físico no geral. Pretendemos acima de tudo, que seja uma manhã bem passada e que todos os participantes possam terminar com mais informação e mais seguros em relação a esta nova fase das suas vidas».

Este simpósio conta com palestras da equipa de especialistas do HPA que vão abordar temas relevantes para os futuros pais e esclarecer muitas das dúvidas naturais que surgem nesta fase. Durante a manhã haverá ainda atividades práticas como aulas de ginásio, workshops e ecografias 4D para as futuras mamãs.

Os participantes vão ainda receber diversas ofertas de marcas parceiras da iniciativa e ficam habilitados a receber um mega cabaz no valor de 500 euros com produtos para o bebé.

A inscrição é gratuita e pode ser feita aqui.