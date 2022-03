Olhão: Palco da República 14 recebe João Ferreira Quinteto

João Ferreira junta-se a quatro músicos para um concerto em sessão dupla na República 14, em Olhão, no próximo sábado, dia 26 de março, às 19h00 e às 21h30.

Para o músico João Ferreira os tempos de confinamento foram «tempos de reflexão e de reencontro com sonhos do passado».

Nesse contexto, o músico aproveitou esse sossego para transcrever algumas das composições e arranjos do período do Hard Bop que mais o marcaram, música com mais de 50 anos que continua a soar fresca e moderna.

Este concerto é o resultado desse trabalho, onde temas e arranjos de nomes como Horace Silver, Benny Golson, Bobby Timmons, Cedar Walton, Wayne Shorter, Sonny Clark e Thelonious Monk se juntam a material original que remete o espectador para o espírito da musica dessa época.

Neste quinteto João Ferreira estará no piano, juntando-se Maximiliano Llanos na bateria, Hugo Santos no contrabaixo, Leon Baldersberger no trompete e Luís Domingos Miguel no saxofone tenor.

A marcação de ingressos pode ser feita por e-mail.