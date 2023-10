Olhão inaugurou hoje o novo Parque Canino do Levante

Semana do Animal 2023 tem início com inauguração do novo parque canino do Levante em Olhão.

A celebração da Semana do Animal teve início em Olhão esta quarta-feira, Dia Mundial do Animal, com a inauguração do parque canino do Levante.

Até sábado, vão ser muitas as iniciativas programadas, dedicadas aos nossos amigos de quatro patas e às famílias, numa organização do município, em parceria com as clínicas veterinárias e as associações de apoio à causa animal do concelho.

O novo parque canino vem juntar-se ao já existente no Parque de Desporto e de Lazer dos Pinheiros de Marim e, conforme anunciou o presidente da autarquia, António Miguel Pina, está integrado numa rede que dotará o concelho de um total de oito espaços desta natureza dentro de seis meses.

Os futuros parques caninos encontrar-se-ão localizados nas urbanizações do Turolhão, Custódia Mendes e Quinta João de Ourém, junto aos polidesportivos de Pechão e da Fuseta e junto ao campo de futebol do Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense.

Conforme explicou o autarca, «a criação desta rede de parques caninos em todo o concelho vem ao encontro do aumento do número de animais de estimação e visa dar resposta aos anseios manifestados por muitos munícipes, que expressaram a necessidade de disporem de espaços vocacionados para os seus animais, onde eles possam desfrutar de mais liberdade, divertirem-se e fazerem exercício».

A propósito do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do bem-estar animal, o António Miguel Pina sublinhou que, «nos últimos dois anos, temos vindo a desenvolver esforços no sentido de aumentar a capacidade de resposta de dois sectores muito importantes: o Gabinete Médico-Veterinário, onde aumentou exponencialmente o número de esterilizações e consultas; e a construção do novo Centro de Recolha Oficial de Animais, um investimento superior a 1,2 milhões de euros que será inaugurado muito em breve».

O autarca lembrou, ainda, o aumento de 50 por cento do apoio concedido pela autarquia às associações de apoio à causa animal, e a criação do serviço permanente de recolha de animais perdidos ou abandonados como passos importantes dados nos últimos dois anos neste domínio.

Fique a conhecer o programa completo da Semana do Animal aqui.