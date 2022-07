Olhão: Hoje há noite de Fado na República 14 com José Geadas

José Geadas, acompanhado por Bernardo Couto e Bernardo Saldanha, leva o fado ao palco da associação olhanense.

A República 14, em Olhão, recebe hoje, terça-feira, dia 26 de julho, às 20h00, uma «Grande Noite de Fado» pelo jovem José Geadas, de 23 anos.

Segundo a organização, «o Fado não é só para velhos e isso mesmo nos mostra José Geadas que, aos 23 anos, mais que uma promessa, é já uma certeza».

Nascido no Alentejo, Geadas deu nas vistas quando, com apenas 16 anos, ganhou «A Grande Noite do Fado» em Lisboa, com um tema inédito.

Neste concerto será acompanhado por Bernardo Couto (guitarra portuguesa) e Bernardo Saldanha (viola).