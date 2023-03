Olhão faz balanço positivo da participação na BTL 2023

Olhão faz balanço positivo da participação na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu em Lisboa, de 1 a 5 de março.

Olhão marcou, mais uma vez, presença no Espaço Algarve, onde deu a conhecer aos milhares de visitantes os fatores diferenciadores do concelho de Olhão em termos turísticos.

A localização privilegiada junto à Ria Formosa, as ilhas-barreira, mas também a cultura, as gentes, costumes, arquitetura e gastronomia típica do concelho estiveram em destaque.

O certame foi aproveitado para promover o site e app turísticos de Olhão, duas funcionalidades tecnológicas que contribuem para planear e tornar mais intuitiva a visita ao concelho.

O novo vídeo de promoção do concelho, bem como o recentemente inaugurado Porto de Recreio marcaram, também, presença no espaço de Olhão da maior feira de turismo a nível nacional.

«É sempre com prazer que marcamos presença na Bolsa de Turismo de Lisboa e damos a conhecer as maravilhas do nosso concelho a um público cada vez mais diversificado e exigente, que procura um outro Algarve. É esse Algarve que temos para oferecer em Olhão, um Algarve apostado no turismo, mas que não perde de vista as suas raízes e a sua autenticidade», conclui o presidente da autarquia, António Miguel Pina.