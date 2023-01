Olhão dirige secção de municípios «Cidades Inteligentes» da ANMP

Olhão faz parte da direção da Secção «Cidades Inteligentes» da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

O município de Olhão faz parte da direção da Secção de Municípios «Cidades Inteligentes» da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), desde terça feira, dia 17 de janeiro.

A reunião da estrutura, que decorreu em Coimbra, e em que o município olhanense esteve representado pelo vice-presidente, Ricardo Calé, abordou temas como a Cimeira dos Autarcas, ou a representação portuguesa na Feira Mundial das Smart Cities.

Em cima da mesa esteve, também, a Smart Tour, um périplo que irá percorrer diversos municípios e comunidades intermunicipais de todo o país, para que os autarcas se possam inteirar e partilhar as boas práticas desenvolvidas em território nacional nesta matéria.

No final do encontro, Ricardo Calé mostrou-se satisfeito com o resultado dos trabalhos. «A transição digital é, porventura, o desígnio maior desta geração, e é fulcral colocar a tecnologia ao serviço da qualidade de vida nas cidades, fazendo, inclusivamente, uso dos fundos comunitários disponibilizados para esta área. Em Olhão, esse trabalho tem vindo a ser feito, no sentido de usar a tecnologia para tornar a nossa cidade cada vez mais amiga das pessoas».

A União Europeia define a Smart Cities (Cidades Inteligentes) como «um conjunto de sistemas e de pessoas que interagem de forma inteligente, usando energia, materiais, serviços e recursos de forma sustentável».

Em traços gerais, pode dizer-se que as cidades inteligentes são aquelas que investem em tecnologia para melhorar a gestão autárquica e proporcionar aos seus cidadãos uma melhor qualidade de vida e sustentabilidade dos espaços.

A forte concentração da população nas cidades coloca um conjunto de desafios à gestão autárquica, nomeadamente no que respeita à poluição, circulação automóvel, habitação ou acesso a serviços.

Em Olhão, são exemplos destas medidas a criação da Plataforma de Gestão de Ocorrências, a implementação da mobilidade leve na cidade, a videovigilância, a disponibilização de wifi gratuito em diversas zonas da cidade, ou a modernização da iluminação pública através do recurso a iluminação LED com telemetria.

O município de Olhão encontra-se já a trabalhar na implementação de estacionamento inteligente, bem como da utilização de inteligência artificial para otimizar as rotas de recolha de resíduos urbanos.