Olhão decide investir da saúde mental dos mais jovens

Conselho Municipal de Segurança de Olhão decidiu investir na área da saúde mental, sobretudo junto dos mais jovens.

Os Paços do Concelho acolheram esta quarta-feira, dia 8 de março, mais uma reunião do Conselho Municipal de Segurança de Olhão.

Na reunião, o presidente da autarquia, António Miguel Pina, enalteceu, uma vez mais, o trabalho de todos os parceiros envolvidos no conselho, com destaque para as câmaras de videovigilância, pela influência preventiva que representam e pelo papel fundamental que já provaram ter no auxílio à investigação criminal.

Durante a reunião, foi, também, possível apurar que há um balanço positivo a ser feito no que diz respeito à atuação do programa Escola Segura, pelo trabalho de proximidade desenvolvido na prevenção de comportamentos desadequados nas imediações dos estabelecimentos de ensino.

Os representantes dos agrupamentos de escolas foram unânimes em considerar necessário o reforço do número de equipas afetas ao programa.

Ainda no que diz respeito à prevenção de comportamentos de delinquência e criminalidade por parte dos mais jovens, foi identificado com fundamental o reforço da aposta no acompanhamento social e saúde mental desta faixa da comunidade.

Nesta altura, António Miguel Pina informou que o município irá investir na área da saúde mental, principalmente junto dos mais jovens.

«Com a ajuda de todos, vamos tentar perceber qual o modelo a seguir e o mais adequado para minimizar este problema e proporcionar todo o apoio possível aos nossos jovens, para que eles se sintam apoiados, acompanhados, e façam as escolhas acertadas, quer para eles, quer para a sociedade».

Constituído em janeiro de 2001, o Conselho Municipal de Segurança de Olhão é uma entidade de âmbito municipal com funções de natureza consultiva, que visa promover a articulação, a troca de informação e a cooperação entre entidades que, na área do município, têm intervenção ou estão envolvidas na prevenção e na garantia da inserção social e da segurança e tranquilidade das populações.