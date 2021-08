Olhão comemora Dia da Juventude com passeio no caíque Bom Sucesso

Assinala-se esta quinta feira, dia 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude, que decorre sob o lema «Transformar sistemas alimentares: inovação juvenil para a saúde humana e planetária».

O Museu Municipal de Olhão – Edifício do Compromisso Marítimo e a Fesnima juntaram-se para assinalar a efeméride, promovendo um passeio interpretativo no caíque Bom Sucesso, com o objetivo de divulgar e sensibilizar os jovens para o património cultural subjacente à paisagem da ria Formosa.

A atividade ocorrerá no final de setembro, sujeita a lotação limitada e de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde.

Assim, os jovens olhanenses com idades compreendidas entre os 12 e os 25 anos poderão inscrever-se de forma gratuita através de e-mail, fornecendo dados como o nome, contacto telefónico e data de nascimento.