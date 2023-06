Olhão celebrou Dia da Cidade de olhos postos no futuro

Assinalaram-se na sexta-feira, 16 de junho, os 215 anos sobre a revolta contra a ocupação francesa em Olhão.

Essa revolta viria a valer ao lugar de Olhão o reconhecimento por parte do rei, e a consequente elevação a Vila da Restauração, que anualmente o município evoca e celebra.

O dia começou com a cerimónia do hastear das bandeiras, a que se seguiu a habitual homenagem aos heróis de 1808, na Praça da Restauração.

Antes da sessão solene, que decorreu no Auditório Municipal, houve, também, lugar à visita a diversos espaços do concelho, com destaque para a inauguração da requalificação da Avenida 16 de Junho, que alarga a frente ribeirinha da cidade.

Um investimento de 1,85 milhões de euros que o presidente da autarquia, António Miguel Pina, caracteriza como «um salto em termos de qualidade urbanística para esta zona da cidade», com a criação de novas zonas verdes, modernização da iluminação pública, ordenamento do estacionamento e construção de novas infraestruturas de saneamento e de águas pluviais.

A manhã contemplou, ainda, uma visita à primeira fase da habitação a custos controlados no concelho de Olhão, situada na Rua António Henrique Cabrita, na freguesia de Quelfes, que se encontra concluída, e à requalificação da Escola EB1/JI N.º4.

Durante o seu discurso na sessão solene, António Miguel Pina sublinhou que «este dia de festa» que é assinalado anualmente «deve constituir uma oportunidade para refletirmos sobre o caminho percorrido e sobre o futuro que queremos para o nosso concelho».

Olhando para o passado recente e para a sua visão do que será o futuro, o autarca referiu que o trabalho desenvolvido nos últimos anos na requalificação do concelho valorizou a cidade e atraiu investimentos ligados, de forma direta ou indireta, ao turismo.

«Foi uma aposta ganha, pois dinamizou o turismo e baixou drasticamente os números do desemprego no concelho», concluiu o autarca, que antevê o futuro deste setor «baseado no crescimento e na consolidação, mas na qualidade».

Uma qualidade que, nos próximos tempos, se estenderá à zona nascente da cidade, e onde a requalificação do antigo edifício da BelaOlhão será «um projeto-âncora».

De acordo com António Miguel Pina, «a zona nascente de Olhão daqui a 10 anos terá o mesmo processo evolutivo que teve a zona poente nos últimos 10 anos.

Mas «se o Olhão do turismo é o Olhão 2.0, o Olhão 3.0 é o Olhão da inovação, da investigação, da criação de postos de trabalho bem remunerados que fixem a atraiam os jovens altamente qualificados».

O autarca referia-se, entre outros projetos, à criação do Polo HUB Azul do Algarve, infraestrutura que vai nascer porto de pesca já a partir de 2025, e que funcionará como um laboratório vivo, essencial para o desenvolvimento de serviços, bens e produtos nas áreas da biotecnologia, alimentação e valorização de recursos endógenos do mar.

Outro investimento que virá contribuir para a fixação de emprego qualificado no concelho vai nascer em Pechão: «atraímos um investidor que vai construir um parque tecnológico com uma área de 40 hectares, onde se vão instalar empresas ligadas à ciência, à tecnologia e à inovação», anunciou o edil.

António Miguel Pina aproveitou, ainda, o Dia da Cidade para elencar aqueles que considera serem os restantes pilares do desenvolvimento do concelho, onde têm vindo a ser feitos investimentos avultados, que se prolongarão pelos próximos anos.

O autarca referia-se à aposta na construção de habitação a custos controlados, à requalificação do parque escolar do concelho, à mobilidade e ao ambiente. Neste último domínio, o presidente da autarquia destacou a requalificação da zona poente da cidade e o parque urbano de Quelfes, um projeto de 50 hectares.

«É este o caminho para que vos convoco; é este caminho que queremos fazer; é este caminho que queremos que façam connosco», concluiu António Miguel Pina.

Já o presidente da Assembleia Municipal, António Cabrita, começou por recordar os eventos de 1808 que culminaram, anos depois, na instituição do concelho de Olhão.

Em relação à evolução dos últimos anos, o autarca referiu que o concelho se apresenta «com um novo e refrescante aspeto, e vai-se projetando no futuro. Veja-se a questão da limpeza urbana e a remodelação das redes de águas residuais e pluviais, o crescimento do número de lugares de estacionamento, os melhoramentos na rede viária e no parque escolar, o crescimento da oferta da habitação, as obras públicas que se têm levado a cabo e os progressos no domínio da causa animal».

O autarca concluiu que «o que sobressai de uma reflexão séria e desapaixonada, tanto quanto pode permitir o meu amor à minha terra, é um profícuo trabalho dos atores municipais no crescimento previsto e controlado da nossa terra e na melhoria da vida das nossas gentes».

A sessão solene contemplou, ainda, a entrega das habituais distinções aos olhanenses que se têm distinguido no seu percurso escolar e profissional.

Este ano, foram galardoados com a Medalha Municipal de Mérito – Grau Ouro o futebolista Gonçalo Ramos e o músico e compositor Júlio Resende.

Quanto aos colaboradores do Município que completaram este ano 25 anos de serviço, foram agraciados com a Medalha de Bons Serviços e Dedicação – Grau Ouro Ana Cristina Gaivéu, António Augusto, Carlos Alberto Carmo, Carlos Estrela, Célia Jesus, Clarisse Albino, Donaldo Inácio, Duarte Santos, Dulce Furtado, Elvira Martins, Emília Cruz, Gualter Farroba, Hélder Carvalho, Helondina Estevão, Joaquim Poço, Rui Marcelino, Sandra Rousselle, Sílvia Lourenço e Vítor Rodrigues.

Finalmente, e no que diz respeito ao mérito escolar, foram distinguidos os melhores alunos do ensino secundário e cursos profissionais: Carolina Sancho, João Santana, Ângela Santos, Leoni Rodrigues, Sira Jesus e Anastasiia Boichuck.

As comemorações do Dia da Cidade de Olhão culminaram no Jardim Pescador Olhanense, com a cerimónia do Compromisso de Honra e Imposição de Insígnias dos Bombeiros Recrutas a Sapadores Bombeiros e a inauguração do novo veículo plataforma elevatória VP-44.

A cerimónia foi o culminar de um processo que enriquece o Corpo dos Bombeiros Municipais de Olhão com 15 novos efetivos.

A plataforma elevatória VP-44, no valor de 200 mil euros, suportados a 100 por cento pela autarquia, vem reforçar a capacidade operacional da corporação e colmatar uma necessidade sentida no combate a incêndios urbanos, industriais e no salvamento de pessoas.

O veículo, único no sul do país, assume-se como uma solução operacional diferenciada que até agora não existia na região.

Quanto às Festas da Cidade, que decorreram de 15 a 17 de junho, passaram pelo palco do Jardim Pescador Olhanense Micaela, Cuca Roseta, Íris, Tributo a Michael Jackson, Bubba Brothers e João Paulo Sousa.