Olhão celebra o seu dia maior com concertos e inaugurações

Assinala-se hoje, dia 16 de junho, os 215 anos da expulsão das tropas napoleónicas pelos populares do Olhão. Uma data que «nunca poderá ser esquecida».

As comemorações do 16 de Junho, feriado municipal, tiveram início às 09h30 com o hastear das bandeiras, em frente aos Paços do Concelho, seguindo-se meia hora depois a homenagem aos heróis da Restauração de 1808, em frente à Igreja Matriz de Olhão.

Às 11h30, foi inaugurada a estátua do mariscador olhanense, na rotunda da Rua Patrão Joaquim Casaca, e às 12h00 teve lugar sessão solene comemorativa do Dia da Cidade que decorreu no Auditório Municipal de Olhão.

Esta tarde, às 16h00, outro dos pontos altos será a inauguração da plataforma elevatória VP-44 e o compromisso de honra dos recrutas a sapadores bombeiros, cerimónias que decorrem em frente ao Real Marina Hotel & Spa.

As Festas da Cidade continuam no Jardim Pescador Olhanense, às 22h00 com um grandioso espetáculo de Cuca Roseta, enquanto os Bubba Brothers animam o resto da noite. A fechar as Festas da Cidade, a partir das 22h00 do dia 17 atua a banda Íris, liderada por Domingos Caetano e, a partir das 23h30, o DJ João Paulo.

As Festas da Cidade de Olhão acolhem ainda, também na baixa da cidade, junto ao Coreto, iniciativas paralelas, organizadas pelo Moto Convívio de Olhão com o apoio do Município.

Assim, no palco Coreto entre as 20h00 e as 22h00, atuam Rita Fox Band (hoje, dia 16 de junho) e M90 (amanhã, sábado, dia 17 de junho).

O feriado municipal de 16 de junho assinala os 215 anos da expulsão das tropas francesas, pelos populares da antiga aldeia de Olhão. Em consequência dessa expulsão, um grupo de pescadores partiu no Caíque Bom Sucesso rumo ao Brasil com o objetivo de avisar o rei da derrota dos invasores. Assim, o monarca, em sinal de agradecimento, decretou que a aldeia passasse a vila, dando-lhe o título de Olhão da Restauração.