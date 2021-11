Olhão: «Al’Marafado Ensemble» leva Canções Intemporais à República 14

Concerto terá duas sessões e são aceites reservas.

A Associação República 14, em Olhão, recebe na sexta-feira, dia 19 de novembro, em sessão dupla, às 19h00 e às 21h30, um concerto de «Al’Marafado Ensemble».

Com Vasco Ramalho na marimba e percussões, Daniela Pinhel no oboé, Bruno Vítor no contrabaixo e Joana Godinho na voz, o Ensemble partilha com os ouvintes, de uma forma inovadora, o gosto pelas grandes melodias e pela poesia de canções que ultrapassaram a prova do tempo, numa sonoridade nova e original que resulta de uma fusão improvável de instrumentos.

O programa do concerto abrange canções que homenageiam a língua portuguesa e a cultura tradicional, mas também a música do Brasil, país com o qual partilhamos história e língua.

Canções intemporais de Zeca Afonso, Fausto, Vitorino e outros nomes icónicos da cultura musical portuguesa e da canção de intervenção, que viajam até ao outro lado do oceano onde se cruzam com o calor da bossa nova e do choro e com músicas e poemas de Tom Jobim e Chico Buarque, entre outros.

Os interessados podem reservar lugar através de e-mail.