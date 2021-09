Olhão acolhe retiro internacional de Dança Êxtase

Olhão será uma das capitais mundiais da Ecstatic Dance Forest Gathering 2021, de 24 a 27 de setembro.

Olhão acolhe, entre os dias 24 e 27 de setembro, o Ecstatic Dance Forest Gathering 2021 tornando-se, desta forma, uma das capitais mundiais da ecstatic dance (dança êxtase), já que o evento se realiza, em simultâneo, em vários locais do mundo.

Durante quatro dias, a Quinta Bela Vista Retreat, perto da Praia dos Cavacos, será o palco para várias atividades relacionadas com a vida saudável e a atividade física, uma iniciativa que conta com o apoio do município de Olhão.

A ecstatic dance ou dança êxtase é um movimento internacional onde se dança de forma livre, num espaço livre de álcool e outros aditivos, onde os participantes aumentam a sua energia através do movimento e entrega ao ritmo.

É uma forma de dança em que as pessoas, sem a necessidade de seguir passos específicos, entregam-se ao ritmo e movem-se livremente à medida que a música as leva a várias partes do seu ser, ao transe e a uma sensação de êxtase.

Esta edição do Ecstatic Dance Forest Gathering trará a Olhão momentos de partilha inesquecíveis, entre eles um passeio pela Ria Formosa ou o concerto de encerramento com Helena Madeira.

As danças da visão e da reconexão, a massagem de som, a biodanca ou trabalhar as emoções através da meditação são algumas das sugestões da organização para estes quatro dias diferentes, nos quais participam, entre outros.:

Esta Polyesta (Ecstatic Dance Netherlands);

Rute Novais (Ecstatic Dance Portugal – Lisboa/Sintra);

Ronin (Ecstatic Dance Italia);

Virgílio Beatriz (Ecstatic Dance Portugal – Lisboa/Arrábida):

Renée Lacroix (Ecstatic Dance UK);

Mushina (Ecstatic Dance Portugal – Sesimbra);

Orka (Ecstatic Dance Portugal – Lisboa);

Sabino Soares (Ecstatic Dance Portugal – Algarve – organização).

A dança êxtase tem sido praticada ao longo da história por vários povos e tribos em todo o mundo, sendo trazida aos tempos modernos por Gabrielle Roth, uma bailarina e coreógrafa que criou os 5 Rhythms e estudou os benefícios da dança livre, seguindo uma «onda» sonora que nos leva a vários ritmos internos.

Esta dança é uma forma de meditação ativa, que ajuda as pessoas a lidarem com o stress e a alcançar a serenidade.