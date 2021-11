Olhão abre concurso para recrutar Bombeiros Sapadores

Município de Olhão abre concurso para recrutamento de Bombeiros Sapadores.

Encontra-se aberto, pelo prazo de 20 dias úteis, um concurso externo para admissão a estágio de 15 Bombeiros Sapadores Recrutas, da carreira de Bombeiro Sapador, para o Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão, cujo Aviso foi publicado hoje em Diário da República.

Segundo a Câmara Municipal de Olhão, são requisitos para admissão ao concurso, ter entre 18 e 25 anos, o 12º ano, não estar inibido do exercício de funções públicas, ter robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções, assim como cumprir a vacinação obrigatória.

As candidaturas podem ser apresentadas até ao dia 10 de dezembro, em papel e em envelope fechado, de forma presencial na sede do Município (sito no Largo Sebastião Martins Mestre, entre as 09h00 e as 16h30), ou via CTT, em carta registada para a mesma morada.

O formulário, o aviso nº 21204/2021, publicado hoje em Diário da República, e os restantes documentos que devem acompanhar a candidatura podem ser encontrados aqui.

Os métodos de seleção são eliminatórios e serão feitos pela seguinte ordem: prova de conhecimentos gerais, provas práticas, exame psicológico, exame médico e entrevista profissional de seleção.