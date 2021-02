Olhão abre concurso para 26 fogos de habitação social

O concurso para atribuição, em regime de arrendamento apoiado, de 26 fogos de habitação social no concelho de Olhão, decorre até 26 de abril.

Os apartamentos, com tipologias entre T1 e T4, localizam-se em Quelfes (17), Olhão (5), Moncarapacho (3) e Fuseta (1).

Os interessados, que deverão ter residência co concelho de Olhão há, pelo menos, cinco anos, ininterruptamente, poderão consultar toda a documentação referente ao concurso na página eletrónica do município, podendo todas as dúvidas ou esclarecimentos ser solicitados através de email (concursohabitacao@cm-olhao.pt).

As candidaturas devem ser entregues no Balcão Único do Município, ou através de carta registada com aviso de receção.

Devido aos constrangimentos impostos pela pandemia, o atendimento presencial necessitará de marcação prévia, através de telefone (289 700 166).

A lista definitiva das candidaturas apuradas será divulgada oportunamente, e as casas serão atribuídas, como tem vindo a acontecer, por sorteio público, em data a anunciar, de forma a garantir a transparência de todo o processo.

A atribuição destas casas de habitação social acontece na sequência de um investimento de requalificação do parque habitacional municipal, que tem vindo a ser levado a cabo pela empresa municipal Fesnima.

Ao todo, está previsto o investimento, até final do mandato, de cerca de 3 milhões de euros na reabilitação da habitação social do concelho.