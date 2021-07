Olhão abre candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento

Inscrições para a 4ª fase do Programa de Apoio ao Arrendamento Habitacional do município de Olhão estarão abertas de 2 a 31 de agosto.

A medida destina-se aos munícipes e respetivos agregados familiares residentes no concelho de Olhão que tenham arrendado, ou pretendam arrendar, uma habitação, mediante a atribuição de uma subvenção mensal nos termos do constante no Regulamento.

Esta subvenção é atribuída pelo período de um ano, podendo ser renovada por períodos iguais até ao máximo de três anos.

Apesar dos mais de 700 fogos de habitação social que possui, a autarquia «está consciente de que estes visam dar resposta às situações mais graves, excluindo uma parte das famílias que, apesar de não vivenciarem uma situação de carência económica e habitacional extrema, continuam a deparar-se com dificuldades no que diz respeito ao orçamento para a habitação».

Neste âmbito, o município de Olhão considerou «necessário voltar a intervir em matéria de políticas habitacionais complementares, nomeadamente no apoio ao arrendamento habitacional».

Os interessados podem apresentar as candidaturas diretamente no Balcão Único, ou através de carta registada com aviso de receção. O regulamento pode ser consultado aqui.